戲院贈票 林佳龍揪弱勢看電影
來看電影囉！萬代福戲院11日捐贈1200張電影票給台中市家庭暴力、新住民、自閉症等弱勢族群，邀請他們來看電影，市長林佳龍表示，電影累積人在生活上的遭遇與體驗，在小小的空間、跟世界對話，是很棒的娛樂，親子共賞特別有意義。
林佳龍感謝萬代福董事長黃炳熙連續21年善行義舉，邀請弱勢家庭進戲院，觀賞一部部令人歡笑或感動的影片，並呼籲民眾在母親節時刻，向媽媽說聲「我愛你」，或是擁抱、看電影、用餐、散步，陪伴與關懷，也是送給母親最溫暖的禮物。
「看電影空間雖小，但想像空間無限！」林佳龍表示，台中市有悠久電影歷史，曾有台灣第一座影城，市府投資打造中台灣影視基地、中台灣電影中心，希望受贈者帶著媽媽、小孩一起進場欣賞電影，共享溫馨時刻。
黃炳熙說，電影有療癒的作用，除了影片中的故事及畫面，場內孩子們笑聲也讓人心情開朗，邀請弱勢朋友進戲院，歡度母親節，也看見家庭新關係。
萬代福電影院在市府新聞局及社會局牽線之下，捐贈1200張電影票給家庭暴力及性侵害防治中心、自閉症教育協進會、台中市各區婦女服務中心、新住民社區關懷據點服務等單位內特殊境遇家庭等，透過電影當媒介，享受家人相聚時光。
(中時)
關鍵字：林佳龍
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