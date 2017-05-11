內蒙古滿洲里綜保區 交易額破千萬元

中新社報導，內蒙古滿洲里海關11日發布消息稱，截至4月30日，滿洲里綜和保稅區封關運行4個月零10天，進出口貨物895.16噸，實現貿易值累計1,523.25萬元人民幣。滿洲里綜保區已成為中國設在沿邊地區綜合營運經濟效益最好的綜保區。

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