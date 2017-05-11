南竹警取締違規 意外查獲槍枝

南竹警方取締違規，意外查獲槍枝。（甘嘉雯翻攝）

南竹警方取締違規，意外查獲槍枝。（甘嘉雯翻攝）

南竹警方取締違規，意外查獲槍枝。（甘嘉雯翻攝）

南竹警方取締違規，意外查獲槍枝。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局南竹所警員莊育禎、侯駿翊於11日凌晨3點多在桃園市蘆竹區中正路與南國街口發現魏嫌闖客闖紅燈，經盤查發現他所駕駛車輛駕駛座下有手槍2把、彈匣2個、子彈13發，全案依槍砲彈刀條例移送偵辦。

(中時)