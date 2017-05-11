性侵逃犯蕭國昌落網 為這原因決心逃亡

蕭國昌在旅館落網。（胡欣男翻攝）

（19：07更新）逃脫的55歲假釋性侵犯蕭國昌，下午5點在台北市萬華的小旅社，被根據可靠線報前往查緝的中山警分局偵查隊第六小隊逮捕，目前他正在偵訊中。他初步表示，是在澎湖馬公的有女陪侍KTV樓梯間，用砂輪機剪斷電子腳鐐。

蕭供稱，他搭乘滿天星二號郵輪從馬公至布袋，隨後坐阿里山客運到台北萬華，投宿昆明街的小旅社。他說，不剪斷電子腳鐐沒辦法通關，他鐵了心要逃，計畫已久。

經警方偵訊，蕭嫌供稱，他三月被採尿驗出一級毒品嗎啡反應，他自認是吃感冒藥所致，但被依毒品罪撤銷假釋，因此計畫要逃脫。

據指出，他逃脫時丟棄手機，今天下午在旅館洗完澡看電視，被突然衝進來的中山分局幹員逮捕，身上並無違禁品。

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(集團連線報導)