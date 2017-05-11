中國汽車工業首個4A景區 落腳華晨寶馬

中新社報導，位於瀋陽市的華晨寶馬鐵西工廠國家4A級旅遊景區日前正式揭牌，成為大陸汽車行業首家獲此殊榮的汽車生產製造廠。按照中國國家旅遊局2016年底公布的有關規劃，到2025年，大陸將創建1千個國家工業旅遊示範點，100個工業旅遊基地，10個工業旅遊城市。

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