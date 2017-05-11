中市府2辦選址，議員推小來公園、捷運大樓新地點

市議員李中提出將7期小來公園興建市府第2辦公大樓，市府強調，受《文化資產保存法》保護，應妥善保存。（盧金足攝）

市議員李中（右）建議「小來公園」作為市府第2辦公大樓用地，讓洽公民眾認識台中生活文化樣態。（盧金足攝）

市議員范淞育建議朝捷運共構大樓方向，規畫市府第2辦公大樓。（盧金足攝）

市府原本有意將興大附農第2校區用地，闢建為第2辦公大樓，但引發師生反彈，藍綠陣營11日都獻策，市議員李中建議利用「小來公園」作為第2辦公大樓用地，市議員范淞育表示，可朝捷運共構大樓方向規畫，台灣大道與文心路的共構大樓高達20多層，交通方便，也是2辦的理想地點。

市府文資處強調，小來公園內保存重要的惠來遺址，被指定為市定遺址，受《文化資產保存法》保護，應妥善保存，所以不可能變更蓋建物。

市府強調，興建第2辦公大樓不只是解決辦公空間不足，更基於未來都市百年發展需求，盼善用捷運綠線與藍線交叉口交通優勢，將以方圓500公尺範圍，以行政融合商業的複合式發展模式，發展為台中市的門面。

「可以考量活化小來公園，興建市府第2辦公大樓！」李中建議，1樓規畫「小來博物館」，將惠來遺址出土古文物在新辦公大樓現地展出，讓洽公民眾有機會認識台中古代生活文化樣態，市府應與文資團體商討活化遺址的利用，並讓興大附農師生安心上課學習，或市議會搬去霧峰舊省議會，現址釋出給市府2辦。

范淞育提出新地點，相中文心路與台灣大道的捷運站點，該棟共構大樓有23層樓，既有車站又有停車場，其中樓層規畫為2辦，市府不必再浪費民脂民膏興建。

(中時)