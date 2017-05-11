蔡「聽到不用再大聲」惹議 府方出面澄清

總統府表示，以長照為例，總統蔡英文鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。

蔡總統今天上午接見慈暉母親代表時，在和獲獎媽媽談到長照議題時表示，如果當她（總統）能聽到了人民的聲音，人民就可以不必繼續這樣大聲。

總統府表示，總統的意思很清楚，就是以今天談到長照為例，她鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求。

總統府指出，這也是為什麼她（總統）在談話中特別強調，政府各級機關必須要讓人民有一個非常通暢的管道可以表達意見；人民意見更容易被政府聽到並認真來解決，人民就不必每次都需要大聲講。

(旺報)