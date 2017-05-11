債務整合話術多 當心債更難還

許多民眾會接到自稱知名銀行理財專員電話，宣稱可提供整合貸款，甚至低利率、無利率還款服務，卻是假「債務整合」之名，收取高額服務費。新北市林姓婦人日前因投資積欠近240萬卡債，與業者簽約後，不僅解約不成，還增加30萬債務，憤而向消保官申訴。

「你聽到利率能降到2.5％或0％，會不心動嗎？」林姓婦人表示，業者自稱是知名銀行的低利貸款專案部門，對方一見面就計算如果簽約，1年可省下多少利息；一下又說，跟銀行債務前置協商需要「經驗」，如果無經驗就去跟銀行斡旋，「你們可能不夠力！」。

豈料，林婦拿出過去使用過的信用卡，給對方拍照不久，就馬上被刷了30萬，對方仍強調，沒有完成服務、不會拿錢。當晚林婦越想越不對，隔天要求解約，業者卻要沒收全部刷卡金額，雙方周旋2個月才拿回20萬，便向消保官申訴。

消保官陳世欽表示，去年全國縣市政府接獲債務整合消費糾紛案件就多達62件，而產生糾紛後，業者都拒絕出席協商會議，強調一切按合約計酬，消費者只能與業者對簿公堂。

陳世欽強調，過去已去函多家銀行，了解申請「債務前置協商」過程及要件。銀行表示，民眾只要依規定附上相關證明，就會審核資格，也強調應由本人申請，不樂見客戶委託代班公司申請，否則過程中又有不正常消費紀錄，更可能影響債務清償評估。

(中時)