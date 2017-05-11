大仁狗狗走秀 貴妃狗、龍貓狗粉墨登場
屏東大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，學生發揮創意，將狗狗打扮成各種造型，穿上各式風格服裝，五顏六色、花枝招展上場走秀，讓人莞爾。有大陸交換學生以東北特有的「二人轉」表演融入走秀，精彩演出搏得熱烈掌聲。
比賽是由寵物美容學位學程主辦，分為創意造型剪藝組、創意造型走秀組、創意羊毛氈組等。造型組參賽者必須在2個鐘頭內為狗狗化妝、定裝，接著再進行走秀。除了比創意外，如何「保定」讓狗狗在2小時內乖乖接受變裝，也考驗參賽者功力。
比賽依創意、團隊合作、人狗互動、台風、音樂等來項目打分數。來自大陸的交換學生，以東北特有的花布妝扮狗狗，走秀時也表演東北「二人轉」，獲得觀眾好評。學生李茜婭說，東北花布代表花開富貴，希望讓更多台灣同學認識東北的民俗藝術。
來自黑龍江農業經濟學院的大二生孫曉宇，和其他同學一起到台灣當4個月的交換學生。她說在大陸時學的是獸醫，來台灣後學到不少寵物美容、訓導、心理、按摩的知識和技術，非常充實。目前大陸寵物美容也發展非常快，未來不排除投入這個行業。
大仁的寵物美容學程是國內首創，學生畢業後道路寬廣，除了寵物美容師外，也可擔任獸醫助理、寵物訓練師等，甚至是寵物殯葬、寵物餐廳等行業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。