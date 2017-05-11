大仁狗狗走秀，貴妃狗、龍貓狗粉墨登場

大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，學生發揮創意，將狗狗打扮成各種造型，非常可愛。（潘建志攝）

大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，學生發揮創意，將狗狗打扮成各種造型，非常可愛。（潘建志攝）

大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，學生發揮創意，將狗狗打扮成各種造型，走紅地毯粉墨登場。（潘建志攝）

大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，大陸交換學生以東北特有的「二人轉」表演融入走秀，搏得熱烈掌聲。（潘建志攝）

屏東大仁科技大學舉辦「寵物美容創意走秀大賽」，學生發揮創意，將狗狗打扮成各種造型，穿上各式風格服裝，五顏六色、花枝招展上場走秀，讓人莞爾。有大陸交換學生以東北特有的「二人轉」表演融入走秀，精彩演出搏得熱烈掌聲。

比賽是由寵物美容學位學程主辦，分為創意造型剪藝組、創意造型走秀組、創意羊毛氈組等。造型組參賽者必須在2個鐘頭內為狗狗化妝、定裝，接著再進行走秀。除了比創意外，如何「保定」讓狗狗在2小時內乖乖接受變裝，也考驗參賽者功力。

比賽依創意、團隊合作、人狗互動、台風、音樂等來項目打分數。來自大陸的交換學生，以東北特有的花布妝扮狗狗，走秀時也表演東北「二人轉」，獲得觀眾好評。學生李茜婭說，東北花布代表花開富貴，希望讓更多台灣同學認識東北的民俗藝術。

來自黑龍江農業經濟學院的大二生孫曉宇，和其他同學一起到台灣當4個月的交換學生。她說在大陸時學的是獸醫，來台灣後學到不少寵物美容、訓導、心理、按摩的知識和技術，非常充實。目前大陸寵物美容也發展非常快，未來不排除投入這個行業。

大仁的寵物美容學程是國內首創，學生畢業後道路寬廣，除了寵物美容師外，也可擔任獸醫助理、寵物訓練師等，甚至是寵物殯葬、寵物餐廳等行業。

(中時)