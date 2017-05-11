陸委會：陸方阻撓 我過半WHO技術會議未獲邀
兩岸近日因ＷＨＡ事件隔空交火，陸委會指政治不應凌駕健康，國台辦10日稱台灣獲取衛生防疫資料管道暢通，陸委會11日再反駁，指在陸方的技術性阻撓下，台灣申請參加WHO的技術會議遭到技術性阻撓比例很高，一半以上未獲邀，世衛組織專家來台出席會議活動，也要求須要經過大陸同意，批評國台辦說法不符事實、轉移焦點。
國台辦發言人安峰山10日表示，台灣與世界衛生組織（WHO）雙向訊息交流是暢通的，台灣參與世衛專業技術活動、獲取衛生防疫資料等管道也暢通有效，台灣專家可以參加世衛相關技術會議與活動，有需要時，世衛專家也可以赴台灣指導。
陸委會發言人邱垂正11日逐一反駁國台辦10日的說法，邱垂正表示，大陸宣稱台灣參與全球衛生事務已做出妥善安排並非事實，「事實情況卻是，大陸矮化我主權地位，在陸方的技術性阻擾下，台灣申請參加WHO的技術會議都受到阻撓，幾乎一半以上未獲邀，世衛組織專家來台出席會議活動，也要求須獲大陸同意，同時我方也無法及時取得相關疫情資訊」。
邱垂正批評，這些都驗證陸方毫不關心台灣民眾健康安全，國台辦不符事實的言論，只是在推卸責任轉移焦點，也背離其兩岸相向而行的期待；他強調，大陸以政治因素干預WHA會議作為，嚴重傷害台灣民眾情感，並為兩岸關係發展增添變數；政府會持續努力爭取到最後時刻，也會視最後情勢發展，採取「必要作為」。
另對於本月23日大陸台商組織台企聯十周年大會，大陸全國政協主席俞正聲將參加一事，邱垂正表示，希望台企聯的作為應符合其成立宗旨，考量台商整體意見，「不要成為陸方脅迫台商政治表態的管道」；陸委會也呼籲大陸研議對台商的措施，「希望不要有政治考量，不要口惠而實不至」。
(旺報)
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