土耳其推出科幻流線形巡防艦

土耳其的未來巡防艦x-TF-4500，外型很有速度感。(圖/海軍情報網)

土耳其在伊斯坦堡國際防務展(IDEF)中展示出該國新一代的飛彈巡防艦概念模型，全艦採取超流線形與匿蹤設計，外型相當有未來科幻感。

海軍情報網(navyrecognition)與防衛部落格(defence-blog)介紹，這型巡防艦暫時定名為「x-TF-4500」，是一型具有防空、反艦、反潛的多功能軍艦，從2011年開始設計，由土耳其國營的STM國防技術工程貿易公司負責設計製造。

x-TF-4500的上層部分有很大的後掠角度，不但降低阻力也能起了匿蹤的作用。(圖/海軍情報網)

x-TF-4500最大的特徵就是非常流線形，艦艏角度非常銳利，艦橋也是如此，相當有速度感。在艦艏應有一具匿蹤外型的艦炮炮塔，不過艦炮類型尚不清楚。在B炮位配備32聯裝的垂直發射系統，艦舯裝有16具反艦飛彈發射器，艦艉具有直升機庫，並且在前後艦身各有一具點防衛的公羊飛彈，性能相當齊全。

官方資料稱，全艦總長150.36公尺，最寬處16.50公尺，吃水4.5公尺，排水量4500噸。最大速度超過32節。操艦人數140名，可執行30天任務。

(中時電子報)