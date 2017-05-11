新北寵物達人夏令營 520開跑

2017年度「寵物達人夏令營」系列講座，將於5月20日正式開跑，今年度邀請多位專業訓犬達人，教育民眾飼養寵物前應有的認知、責任與自我審視，課程內容如「毛寶貝怎麼吃最安心」、「工作犬訓練」、「快樂訓犬術」、「毛寶貝行為矯正」、「寵物居家美容及寵物溝通術」及「急救術(CPR)」等多項創意課程，盼藉此強化飼主與寵物連結，減少飼養問題，也能與自己的毛寶貝建立更深厚感情。

動保處自2015年起即推動動物零棄養、零安樂死政策，考量到除提高認養率，也需要強化飼主責任，提升寵物與飼主之間的互動。

動保處表示，只要透過簡易的寵物訓練及指令學習，就能大大減少毛寶貝因行為不當而無法繼續飼養的情形。因此動保處規畫本年度「寵物達人夏令營」系列講座，提供民眾學習飼養寵物應有的態度、寵物行為訓練、居家照護及美容等，民眾也可透過本次講座，進一步學習寵物生活創意DIY，增進寵物之間的感情。今年度更加入多項不同的訓犬課程，並設計寵物訓犬創意講座，後續講座還包括寵物鮮食、美容DIY、貓居家照護等課程，有興趣的民眾可把握時間參與。

本次講座可利用線上及現場報名方式參與，掃描QR code即可進入線上報名系統。課程自5月20日至7月8日止，於本市各區舉辦，共計10場次，詳細課程資訊可參考新北市動保處官方網站，或於Google搜尋「寵物達人夏令營」即可找到相關資訊。

另，講座也配合2017年飼養寵物認證卡政策，民眾於講座結束後，可填寫問卷領取本市飼養寵物認證卡，憑卡除可享有本市合約店家好康優惠、新北市動保處及各動物之家也提供免費施打狂犬病疫苗(需設籍新北市)、犬貓植入晶片、寵物登記及寵物火化處理。

(中時)