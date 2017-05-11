重量級女神展覽必朝聖！《渡辺直美展Naomi’s Party in TAIPEI》邀粉絲一同來派對與直美狂歡！
日本最多IG追蹤者的紀錄保持人、服裝品牌「PUNYUS」製作人、以及活躍在各大電視節目、廣告與活動等各種媒體平台上，搞笑實力與時尚眼光兼備、圓潤可愛的日本碧昂絲－渡邊直美，去年在東京原宿舉辦《渡辺直美展Naomi’s Party》，並於日本全國巡迴展出，今年也將於台北華山舉辦《渡辺直美展Naomi’s Party in TAIPEI》讓粉絲們來到直美的派對一同狂歡！
吉本興業株式會社與株式會社MCIP HOLDINGS，將於台北華山1914文創園區東三烏梅酒廠舉辦《渡辺直美展Naomi’s Party in TAIPEI》，這也是「渡辺直美展Naomi’s Party」首次移師海外展出。去年於日本全國巡迴展出，至今已累計超過12萬觀展人次，獲得超人氣好評，今年台北展出的《渡辺直美展Naomi’s Party in TAIPEI》，同樣延請負責日本展的藝術總監，也是近年於日本設計界火紅的吉田yuni小姐擔任，她不僅曾設計過perfume、星野源等人的CD包裝設計，本次更以“去渡辺直美的豪華派對裡狂歡”為主題，設計出充滿玩心卻又時尚可愛的空間！
令人期待的《渡辺直美展Naomi’s Party in TAIPEI》除了原有的展覽作品之外，更加入許多台北限定的全新特別企畫：不僅邀請「INCEPTION 啟藝」擔任這次台灣地區的策展單位，也邀來設計出原創人物“美美”而在台灣爆紅的插畫家「H.H先生」加入合作。H.H先生會特別為Naomi’s Party in TAIPEI繪製作品，以「美美與渡辺直美在台灣一起租屋當室友」為主題進行創作。展場的紀念品商店，也預定將販售日本未曾發表過的原創商品，5月５日（五）起限量預售，十分值得期待！
※來源：INCEPTION 啟藝
(雜誌精選)
關鍵字：渡邊直美
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