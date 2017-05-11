纜線大掃除！基隆清出6370公斤廢纜

工務處派員進行清整廢纜工作。（張穎齊翻攝）

梳理街景面貌，再現天際線，基隆市長林右昌與工務處及議員們，視察中山區文化路纜線清整工作進度，採分階段、有層次的逐步推展纜線清整，改善基隆整體都市環境，工務處說明，今年度已清整6,370公斤，預計總計可清整15,000公斤以上的廢纜。

林右昌指出，市政府從104年開始，初步清整市中心區纜線。去年起執行各區重要幹道及路口纜線清整，今年目標是七區幹線與重要路段。此次針對中山區文化路、復興路、西定路及成功二路等幹道纜線進行清整，預計2天的時間完成文化路纜線清整。

林右昌表示，去年清整出的纜線達13,800公斤，預估今年清整數量將超過1萬5千多公斤，清整出廢纜逐年增加。纜線清整計劃再執行1、2年，大家會感受市容有顯著改觀。完成主要幹道纜線清整後，接著處理支幹道，再進入巷弄，採分階段、有層次的逐步推展，改善基隆整體都市環境。

工務處指出，市府建立纜線清整計畫，針對各區提列兩條主要道路為示範道路，積極進行清整，也訂定「基隆市纜線清整標章」，將各纜線分為警察局監視器線路(白色)、電信業者線路(紅色)、交通旅遊處號誌線路(灰色)、區公所廣播或監視器等線路(紫色)、有線電視業者線路(橘色)、路燈線路(綠色)等六種標章。由市府印製發給各附掛纜線業者，要求纜線業者，應於規定期限內黏貼標章，否則逕予剪除。

今年度市府工務處針對各區纜線清整工作，提列23條路段，分別為中山區成功二路、西定路、復興路、文化路；安樂區安樂路一、二段、麥金路、安一路；七堵區福五街、百三街、大華二路45號至大華三路3號；中正區中正路(安瀾橋至海洋大學)、正濱路、和一路；暖暖區東碇路、碇內街、暖碇路；仁愛區愛一路、仁四路、忠三路；信義區正信路、東信路、崇法街。

工務處表示，仁愛區於4月24日前已完成愛一路、仁四路、忠三路等清整；中山區文化路、復興路段自5月2日開始清整；今年度已清整6,370公斤，預計今年度總計可清整15,000公斤以上的廢纜。盼維護民眾生命財產安全，也提升市容景觀。

(中時)