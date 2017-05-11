纜線大掃除！基隆清出6370公斤廢纜
梳理街景面貌，再現天際線，基隆市長林右昌與工務處及議員們，視察中山區文化路纜線清整工作進度，採分階段、有層次的逐步推展纜線清整，改善基隆整體都市環境，工務處說明，今年度已清整6,370公斤，預計總計可清整15,000公斤以上的廢纜。
林右昌指出，市政府從104年開始，初步清整市中心區纜線。去年起執行各區重要幹道及路口纜線清整，今年目標是七區幹線與重要路段。此次針對中山區文化路、復興路、西定路及成功二路等幹道纜線進行清整，預計2天的時間完成文化路纜線清整。
林右昌表示，去年清整出的纜線達13,800公斤，預估今年清整數量將超過1萬5千多公斤，清整出廢纜逐年增加。纜線清整計劃再執行1、2年，大家會感受市容有顯著改觀。完成主要幹道纜線清整後，接著處理支幹道，再進入巷弄，採分階段、有層次的逐步推展，改善基隆整體都市環境。
工務處指出，市府建立纜線清整計畫，針對各區提列兩條主要道路為示範道路，積極進行清整，也訂定「基隆市纜線清整標章」，將各纜線分為警察局監視器線路(白色)、電信業者線路(紅色)、交通旅遊處號誌線路(灰色)、區公所廣播或監視器等線路(紫色)、有線電視業者線路(橘色)、路燈線路(綠色)等六種標章。由市府印製發給各附掛纜線業者，要求纜線業者，應於規定期限內黏貼標章，否則逕予剪除。
今年度市府工務處針對各區纜線清整工作，提列23條路段，分別為中山區成功二路、西定路、復興路、文化路；安樂區安樂路一、二段、麥金路、安一路；七堵區福五街、百三街、大華二路45號至大華三路3號；中正區中正路(安瀾橋至海洋大學)、正濱路、和一路；暖暖區東碇路、碇內街、暖碇路；仁愛區愛一路、仁四路、忠三路；信義區正信路、東信路、崇法街。
工務處表示，仁愛區於4月24日前已完成愛一路、仁四路、忠三路等清整；中山區文化路、復興路段自5月2日開始清整；今年度已清整6,370公斤，預計今年度總計可清整15,000公斤以上的廢纜。盼維護民眾生命財產安全，也提升市容景觀。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範