依體質選用茶飲 讓經血排淨順暢

每人體質不同，女性想要調養經期，使用的中藥也不相同，不能盲目進補，若補錯了，對於排出經血並沒有幫助。(圖/達志影像/Shutterstock)

每月一次的月經，讓女性們擔心經血排不乾淨，在體內累積污血，而求助於中醫食療，想透過經期期間進補，讓經血排乾淨，然而月經不順暢，可都不是宮寒所致，讓中醫師教你對症下藥，看月經情況，而找出適合飲品，讓經血更順暢，不要滴滴答答拖了好幾天。

依據華人健康網，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周宗翰中醫師表示，經血不順，除了宮寒之外，還有其他原因，例如吃清熱解毒的中藥、消炎藥、抗生素的西藥、吸菸、熬夜、工作壓力等等都可能影響荷爾蒙，導致出血順利與否，若有子宮肌瘤、骨盆腔發炎以及動過子宮手術而沾粘的女性，也可能有經血排不乾淨的問題。

周宗翰中醫師指出，因每人體質不同，想要調養經期，所使用的中藥也不同，不能盲目進補，若補錯了，非但對於排出經血沒有幫助，可能導致體質越補越差；想知道自己適合哪種進補，可以看經血情況來判定。

經血量少、顏色較暗且偏淡，屬宮體偏寒；而暗色血塊多，屬體寒，若但色血塊多，則屬氣血較虛。可以用肉桂、乾薑、小茴香等溫理藥調理，可以在經期時飲用黑糖生薑茶，來幫助經血排出，防止經血積在體內。

經血量多、顏色偏紅，總是來個不停，屬於燥熱體質，中藥材可以選用具有涼血功效的牡丹皮、仙鶴草、槐花等，以幫助調整經血量，經期期間可以用黑木耳紅棗來調理氣血。

經血時多時少、經期來就睡眠不好，老是覺得下腹腫脹，則是屬於壓力大的肝氣鬱結體質，可以使用柴胡、鬱金和香附，這種疏肝理氣的中藥材，才可以讓月經順暢，而在月經來時，飲用放鬆身心的玫瑰薄荷花草茶，也可以保養子宮。

想要經血順暢排出，周宗翰中醫師提醒，經期期間要避免喝冰冷飲料，以免子宮收縮，增加寒凝胞宮症狀；女性在經前飲食要盡量清淡，不要吃燥熱食物如麻油、薑母鴨等辛辣食物，且月經來時，要避免房事、多休息、減少熬夜。

(中時電子報)