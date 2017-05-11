中壢芭里國小規畫英語角 孩子這樣學英語
桃園市中壢區迷你小校芭里國小於11日舉行英語成果發表，學校將校內的鄉土文物館、健康中心、體育器材教室、餐廳、圖書館、芭里劇坊、自然教室等7個角落規劃英語情境學習角，每個學習角都有配合的圖片及語音學習模組，激發學生學習英語的興趣，提升英語溝通能力。
為了讓英語學習更貼近學生的生活經驗，芭里國小教師透過聯手創作的劇本「Alice In Taoyuanland」，參加桃園市英語藝文比賽，獲A組第1名。在劇本中，除了改編愛麗絲夢遊仙境經典童話外，並融入桃園在地特色，透過愛麗絲與好朋友的驚奇歷險，帶領聽眾一起品嚐桃園名產花生糖及水蜜桃，並騎著YouBike，隨著歌聲，穿梭於桃園國際機場與拉拉山，展現學生英語學習的成果與桃園特色。
芭里國小校長吳桂芳表示，芭里國小位處偏鄉，為提供學生更棒的學習情境，在校園裡設置7組英語情境學習角，讓小朋友透過語音按鍵，自主學習，並設計ENGLISH認證護照，配合外師Circle Time遊戲教學，達到不必出國，也能輕鬆學習英語的理想。3年級學生朱品伃說每天經過英語學習板，總會忍不住想要按壓幾個單字，而且我們同學還會彼此提醒，要跟著複誦三次來學習!
4年級的王芷婷則說，因為每次發燒或被球打到，護士阿姨都會拿冰敷袋給我們冰敷，所以我對ice pack這個單字印象最深刻了。2年級的黃小宸，對12生肖板最有興趣，他說，因為除了動物的英文名稱，還可以聽到動物的不同叫聲，感覺就像是一面放大版的玩具喔。
為積極建置優質的校園英語學習情境，進而活化學校的空間，縮短城鄉教育差距，提升英語教學品質，讓每校皆能透過情境營造的方式推廣英語教學。桃園市英語情境學習角試辦計畫有別於英語情境教室計畫侷限於學校教室內，更擴大於學校的各個空間及角落，讓學校能活化閒置空間與再利用。
(中時)
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