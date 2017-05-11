終於等到小甜甜！布蘭妮Britney Spear 613台北開唱

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《VOGUE雜誌》提供。

小甜甜布蘭妮Britney Spear確定於6月13日晚間8點在南港展覽館舉行BRITNEY LIVE IN TAIPEI 2017，主辦單位IMEtw今天公布售票資訊，演唱會門票將於5/13日中午12點於全台ibon售票系統開賣。

官方公布的票價為：VIP: 7,680 （座席） / A: 6,680（座席） / B: 5,680（座席） / C: 3,680 （座席）/ D: 2,680 （座席）/ E: 1,680 （站席）

流行天后小甜甜布蘭妮，1998年以一曲《Baby One More Time》轟動全世界，征服全球上億歌迷。2003年更憑藉《Toxic》單曲拿下生平第一座葛萊美獎，推向事業高峰。出道迄今共發行8張專輯，其中6張更拿下空降冠軍、累積24首TOP40單曲，8座告示牌音樂獎，全球逼近億萬銷售數字。

此外，高鐵套票（指定區間標準來回車廂）也同步販售。為了海外粉絲，這次演出將加開網路售票，於售票日當天下午4點啟售。

※來源：IMEtw

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