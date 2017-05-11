終於等到小甜甜！布蘭妮Britney Spear 613台北開唱
小甜甜布蘭妮Britney Spear確定於6月13日晚間8點在南港展覽館舉行BRITNEY LIVE IN TAIPEI 2017，主辦單位IMEtw今天公布售票資訊，演唱會門票將於5/13日中午12點於全台ibon售票系統開賣。
官方公布的票價為：VIP: 7,680 （座席） / A: 6,680（座席） / B: 5,680（座席） / C: 3,680 （座席）/ D: 2,680 （座席）/ E: 1,680 （站席）
流行天后小甜甜布蘭妮，1998年以一曲《Baby One More Time》轟動全世界，征服全球上億歌迷。2003年更憑藉《Toxic》單曲拿下生平第一座葛萊美獎，推向事業高峰。出道迄今共發行8張專輯，其中6張更拿下空降冠軍、累積24首TOP40單曲，8座告示牌音樂獎，全球逼近億萬銷售數字。
此外，高鐵套票（指定區間標準來回車廂）也同步販售。為了海外粉絲，這次演出將加開網路售票，於售票日當天下午4點啟售。
※來源：IMEtw
(雜誌精選)
關鍵字：小甜甜布蘭妮、 Britney Spear
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。