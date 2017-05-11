新聞深喉嚨》超直白！「中國有決定權」台灣從此止步WHA？

中天新聞

WHA將於5月22日至31日在瑞士日內瓦舉行，台灣今年在網路報名截止前沒收到邀請函。WHO發言人林德梅耶9日指出，台灣參與WHO的問題，不是由WHO決定，中國身為會員國有全權的決定權。林德梅耶9日對媒體指出，自2009年起，WHO邀請台灣以觀察員出席WHA，是根據中國與台灣之間的諒解，這次兩岸尚未達成諒解，討論仍持續中。對此，總統府發言人黃重諺重炮抨擊，WHO屬於世界，「不是為特定政治意志服務」。惱羞成怒能掩蓋去不了WHA是蔡政府種下的禍根嗎？

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民進黨立委王定宇8日表示，考慮兩週後的外交委員會當召委時，率立委移到日內瓦進行考察。此言一出，遭網友們破口大罵「要觀光不會自己出錢自己去喔!」 另外還有年年都赴日內瓦的WHA抗議專業戶，「台灣聯合國協進會」發起WHO宣達團遭爆料，10天的WHO宣達團行程團費約13萬多台幣，政府共補助25名團員30萬元。但行程10天只有一天半左右跟宣達台灣加入WHO相關，其他時間則在希臘、瑞士觀光。對於外界批評觀光團，WHO宣達團反駁9成團費自付，並稱「希臘」行程刻意不公開，是因為「怕被大陸監控」。正逢五月報稅季節，納稅人對政府的大方，只能內心淌血了！

回顧台灣參與WHA血淚史，自1997年起，中華民國政府每年都嘗試以不同名義重新參與世界衛生組織以及世界衛生大會，但均遭到WHO秘書處的拒絕。2003年，台灣記者對著中國大陸外交官員沙祖康大喊：「你們聽到台灣2300萬人的需要嗎？」結果得到一句：「誰理你們」。馬英九上台後，兩岸關係大幅改善，WHO同意臺灣以觀察員身分參加世界衛生大會。2009年，衛生署長葉金川以「中華臺北」的名義參加WHA大會，被當時還是留學生的「蔡英文2012總統大選中部辦公室發言人」黃海寧，一路追嗆賣台。2010年衛生署長楊志良代表WHA，綠委管碧玲痛罵，為出WHA，接受中華台北，矮化台灣，是無恥。2016年，邀請函上附帶一中原則，蔡政府不僅全盤接受決定出席，衛福部長林奏延更是在大會上絕口不提Taiwan。今年眼看網路報名日期已過，卻連邀請函都不見蹤影，蔡政府除了痛罵WHO出出氣，還能做什麼？

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前瞻基礎建設特別條例在立院持續消耗戰，高雄市長陳菊10日聯合台南市長賴清德、台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦等縣市首長，於民進黨中常會後召開記者會，呼籲立法院盡速通過前瞻草案。陳菊並且批評國民黨副主席郝龍斌稱，在中南部做軌道運輸沒有意義，是「飽漢不知餓漢飢」。真是如此嗎? 根據最新地方政府債務鐘，高雄市公債為全國最高，已飆升至2922.3億，平均每人負擔9.56萬元的政府債務，若再舉債1758億元蓋3條捷運，市民債務將暴增6萬多元，而台中市政府公債則已達1321.4億，平均每人負擔3.5萬的政府債務，藍線、綠線要再花980億元，市民債務再增3.5萬多元，完全是債留地方。審計部年報也指出，總經費1億3596 萬的「高雄市交通轉運中心」建置與營運效能，被列為未盡職責或效能過低事項的查核對象，國民黨立委張麗善說，「現有交通轉運能力都未改善，就要拉35公里捷運，難怪被稱為是錢坑。」前瞻計畫在綠色執政縣市廣鋪軌道，提不出效益評估，只顧操作民粹，真不是要綁樁嗎？

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民進黨從中央到地方大動作反擊，身兼黨主席的總統蔡英文10日在中常會也下令，要求立院黨團盡全力通過法案和預算。11日立院聯席審查，民進黨立委態度強硬，透過人牆完全守住主席台，藍委無法靠近；上午9點，經濟委員會民進黨召委高志鵬宣布開會，藍綠立委爆發嚴重衝突，互相推擠拉扯。綠委黃偉哲.呂孫綾掛彩，藍委孔文吉熊抱怒摔段宜康，國民黨團總召廖國棟撒麵粉， 許多立委都「中彈」；藍綠委拚鬥時，時代力量的黃國昌在台下寫詩「把竊喜送給高官，把嘆息留給人民」。這一切的源頭，難道不是蔡政府一意孤行造行的嗎？

為訴求5月20日前修正《公投法》，民進黨前主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」上月底展開16天「接力禁食行動」，林義雄11日在行動最後一天，也加入禁食行列。林義雄上午9時40分抵達現場展開禁食，預計禁食行動在下午2時30分結束。禁食5個小時.. 這比健康檢查禁食8小時還寬鬆多了！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)