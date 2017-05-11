幼兒園學童奉茶 唱跳娛親感謝母恩

就讀月亮班的5歲賴永綻（左）奉上茶水，還加碼獻吻，讓媽媽葉宣芬深受感動。（王文吉攝）

富春國小幼兒園邀請媽咪們上座，由寶貝親手奉茶，感謝父母養育之恩。（王文吉攝）

富春國小幼兒園學童奉茶感謝母親辛勤付出，小小雙手端著茶水，模樣可愛。（王文吉攝）

家住嘉義的陳雪貴阿嬤，每周往訪豐原、嘉義，照料6歲孫子林睿安，常被孫子稱讚「阿嬤煮的菜好好吃」。（王文吉攝）

富春國小幼兒園學童也奉茶感謝校長李秀櫻（中）及校內師長。（王文吉攝）

富春國小幼兒園小朋友分組唱跳「娛親」，有家長以手機錄影，記錄孩子的成長過程。（王文吉攝）

活動現場展示學童手繪的感謝卡，祝福媽媽母親節快樂。（王文吉攝）

母親節將屆，豐原區富春國小幼兒園上午邀請大愛媽媽演出《免費的帳單》短劇，讓孩子了解雙親無私的愛，並請媽咪們上座，由寶貝親手奉茶，感謝父母養育之恩，許多學童真情流露，獻上熱情擁抱，師長看了為之動容，小朋友更分組唱跳「娛親」，表達對母親的愛。

「媽媽我愛您！」就讀月亮班的5歲賴永綻奉上茶水，媽媽葉宣芬內心深受感動。她說，永綻很懂事，平在家會幫忙洗水果、收衣服，但口渴時都是喊「媽媽我要喝水」，第一次喝到兒子端的茶水，雖然只是平淡無味的白開水，但蘊含滿滿感謝心意，覺得特別甘甜。

6歲太陽班學童林睿安奉茶給75歲阿嬤，還當場愛的抱抱。住嘉義的林阿嬤陳雪貴說，因兒媳平日要上班，她每週一搭車北上豐原，照顧孫子，每到週五要回南部時，孫子不捨說「阿嬤要再來喔！」讓她很感動，而且孫子很愛吃她煮的菜，常稱讚「阿嬤煮的菜好好吃」。

校長李秀櫻表示，《免費的帳單》短劇描述父母親從孩子出生後，無微不至的免費照顧，讓學童了解親情的無價，最特別的是月亮班用絲瓜做成紅髮夾，獻給媽咪，並透過唱跳表演、致贈感恩卡，表達對母親的養育之恩。

(中時)