至善高中玩創意 3D列印指尖陀螺

大溪區至善高中開發創意課程，讓學生們練習用3D列印機，製作歐美流行的指尖陀螺。(賴佑維攝)

歐美流行的指尖陀螺瞬間在台灣爆紅，桃園市大溪區至善高中利用創意課程，引進3D列印機，自行設計並製作出時下最流行的「指尖陀螺」，學生們利用製作指尖陀螺了解不同材質對陀螺的影響，更有寓教於樂的感覺。

至善高中校務研究中心主任張立伶表示，規畫系列以黑客松操作概念的「創藝課程」，從從觀摩研習、師資培訓、設備引進、專題講座及邀請各業界專家進駐，透過創意課程工作坊，激發師生們的創造力。除了讓老師找回教學的熱情，也可以加強師生間的交流互動。

(中時)