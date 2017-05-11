社福團體募款縮水 中市議員盼政府助開財源
景氣冷，公益團體募款不易，市議員邱素貞、翁美春憂心該受幫助的人，援助不足，可能斷炊，11日質詢時要求社會局介入了解，協助解決燃眉之急。社會局長呂建德表示，大環境下，公益團體募款的確受到影響，他也經常協助團體勸募，呼籲社會各界大力支持，不過，正因為如此，市府經費更必須用在刀口上，幫助最需要幫助的人，老人健保補助調整就是基於這樣的考量。
邱素貞、翁美春、蕭隆澤等人關心公益團體募款愈來愈困難的問題，市議員也舉南台中家扶中心為例，今年4月的捐款收入金額和去年同期相較，下滑16%，到年底恐怕無法達成年度預算目標。
「景氣冷，高知名度的公益團體募款都這麼困難，何況是知名度不高的團體，捐款衝擊更大！」邱素貞表示， 短少的數字背後，代表的是，該受幫助的人，接下來沒了援助，可能斷炊，恐衍生更複雜社會問題，令人憂心。
翁美春強調，公益團體是弱勢團體的原動力，可以彌補社會局不足的層面，愈不景氣，民眾愈需要公益團體協助，她希望在社會公益團體面臨募款困難之際，政府應供協助解決燃眉之急。
此外，議員建議市府，持續建構以社區為福利輸送途徑，協助弱勢家庭，早日脫離貧窮。
呂建德表示，近來與社福團體接觸過程中，確實發現大環境不佳，造成募款困難的狀況，他呼籲社會各界大力支持，為社福團體營運助一臂之力。
(中時)
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