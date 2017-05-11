育達高中1947師生 飢餓體驗

平鎮區育達高中學生們參加世界展望會舉辦的飢餓體驗活動，希望感受到遠方孩童們的苦難。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區育達高中11日在校長陳錦亮帶領下，號召校內1947名師生挑戰12小時不進食固體食物，感受世界貧困兒童的痛苦，也發起愛心零錢捐及師生共同摺紙愛心等活動，希望替遠方陷入苦難中的孩童祈福。

世界展望會表示，衣索比亞、南蘇丹、肯亞及索馬利亞目前身處糧食危機並需人道救援的人數急遽增至2500萬人，根據聯合國難民署統計，目前約有6530萬人因戰火衝突被迫離開家園。因此11日和育達高中合作，發起飢餓體驗活動。

(中時)