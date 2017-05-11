謝師宴這樣約 教授嘆：這是從小該教的做人道理

政大副教授劉宏恩在臉書貼文表示，學生總訂好自己方便的時間通知老師出席，且沒有準備任何節目，唯一的餘興節目也是請老師上台表演，這應該是爸媽從小要教的做人做事道理。(圖/取自劉宏恩臉書)

畢業季將至，許多大學生會在這個時期舉辦謝師宴，不過有位政大副教授在臉書貼文，表示學生總訂好自己方便的時間通知老師出席，且沒有準備任何節目，唯一的餘興節目也是請老師上台表演，這應該是爸媽從小要教的做人做事道理。

中央社報導，政大法律系副教授劉宏恩8日在臉書表示，要請一群學生吃飯，跟他們說以前學長姐都是帶他們去A餐廳吃飯，過幾天後學生卻跑來說想吃B餐廳，後者的價錢也比前者貴。劉宏恩指出「這樣的事情經常在大學裡上演」，謝師宴季節將至，不知道是不是又會有很多學校發生：學生們約好他們方便的時間，然後「通知」老師們那天出席；學生卻沒有準備任何節目，而是由老師輪流上台唱歌娛樂他們、還有出錢買禮物給他們摸彩，他總是機車地跟學生說「你們這樣子不對」。

劉宏恩說道，大部分的大學老師嘆口氣就算了，他其實也覺得很累了，因為這是爸媽從小就應該教的做人做事的道理。他也煩請為人父母，不要忘記除了升學就業，你的孩子還有其他應該學會應該重視的事。

清華大學教授李敏則是替學生緩頰，假如是多名老師的狀況下，要詢問每個老師的時間並不易，例如甲老師有空、乙老師不見得有空，可能學生會自行決定時間，再邀請老師出席。不過，最好還是提前詢問老師是否可以出席，不要只是丟張邀請函通知老師，這樣會比較有禮貌，也顯得比較周到。

(中時)