牛爾老師用掉30瓶的中性香水是什麼？他居然還收藏了上千瓶香水，打開他的香水密室一次看個夠！

《VOGUE雜誌》提供。

牛爾老師是美妝達人，很會買、很會用、很會保養，但你一定不知道，他也是個香水控、瓶子控、怪味道控，在他家裡有個收藏香水的密室，居然有上千瓶的香水。

牛爾老師說自己是在1991年進入美容產業時後，才開始使用香水，26年到現在，他說：「我一邊收集，一邊自用，這樣居然也累積出了上千瓶的香水。」在牛爾老師家，他特別打造了一間密室來存放香水，沒有刻意做溫濕度的控制，但是每一瓶都按照字母排列，想要找哪一款，也相當方便。

牛爾老師說：「我覺得要蒐集香水門檻算很低，從一千多元到幾百萬的香水都有，是個有錢沒錢都可以做的收藏嗜好。」他自己的收藏原則第一個便是瓶身，純粹是視覺系，覺得喜歡就收藏，也曾經上ebay買了Guerlain早已停產古董香水瓶，第二，就是會蒐集特殊的香水，像是雨的味道、發霉的味道，或是從來都沒有聽過的怪味道。問牛爾老師喜歡什麼香水味道？他說：「年輕一點的時候，喜歡很清新像是檸檬柑橘調有活力的香調，現在喜歡聞起來很舒服的味道，有點是空氣的味道。」

他獨孤一味的香水，Acca Kappa白麝香香水

我用很久了，算一算大約用掉30瓶左右。每次一買也會買個10瓶來屯貨。有分成淡香精，或是香水，帶有醛香、雪松、木質、白麝香和柑橘調，是一種噴很多也不會有負擔的味道。這瓶中性香水男女皆宜，能營造出隨時隨地好像是剛洗完澡之後的那種味道，我真得很喜歡。

香水都怎麼噴？牛爾老師說，我習慣洗完澡之後和運動前會噴香水，噴的方式也很簡單，就是以脖子後面，頭髮、手腕，有時連手肘衣服褲子都會噴灑，他說：「噴香水應該要看你是用香精、但香精、香水還是古龍水，香氛層次越淡的，就越是可以大量以環繞式噴灑為主。如果是香調濃郁的，就以沾點脈搏處為主。」

他收藏最多的香水，Guerlain香水

Guerlain香水應該是牛爾老師收藏最多瓶的，光是帝王香水瓶，大大小小就有好幾瓶。從最新的Mon Guerlain我的印記香水，到Jacky1889年推出的香水，還有在1929年推出的Liu香水，這瓶很經典有Art deco的瓶子，可以他從拍賣網站上標來得。

他要提振精神的香水，4711古龍水

4711古龍水應該是世界上最早記載的古龍水，大約是在1792年就有了。古龍水意思是最清淡的香水，酒精含量的比例高、植物精油的比例低，大多只有前味而已。牛爾老師說，為什麼4711古龍水會出很大瓶的包裝，那是因為自古以來，很多人都是直接用4711古龍水代替爽膚水或是男性用的鬍後水，也可以用溼毛巾直接浸濕古龍水做整臉甚至全身的擦拭，讓自己有活力並提振精神。在200多年前，古龍水都是以植物精油製成，像是檸檬、柑橘、迷迭香或是薰衣草，相當天然。

※來源：Bruce Huang、Instagram

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