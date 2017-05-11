醫療器材行夫婦愛心感人 手做饅頭義賣

▲日寶醫療器材行的老闆李仁傑夫婦〈左〉，為替植物人籌措經費，現場製作手做饅頭。（楊樹煌攝）

▲草屯日寶醫療器材行門口的「手做饅頭義賣」，馬上掀起搶購熱潮。（楊樹煌攝）

「好吃的手工饅頭‧愛心義賣」，不少民眾看到標語，馬上湧上搶購，展現感人的愛心； 今〈11〉日草屯日寶醫療器材行門口，因有老闆李仁傑夫婦，為了替植物人籌措經費，在現場製作「手做饅頭義賣」，意外的馬上掀起熱潮。

醫療器材行的門口，今天擺放的不是醫療相關器材，而是鍋碗瓢盆加一袋袋的麵粉，老闆李仁傑夫妻穿上圍裙，捲起衣袖，一起攪和著麵粉、捏起麵糰，蒸出充滿幸福滋味的手工饅頭，李仁傑說，就是希望鄉親大家一起來幫助植物人安養、到宅的雙軌服務。

近10年來，長期支助創世草屯院植物人物資與金錢的日寶醫療器材行老闆李仁傑表示，在食安風暴後，為了吃得安心與健康，他的太太陳玫秀平常都會製作小點心或烘焙類的食品給小孩子吃，此次為了支持「愛心處處飄~舞動生命」幸福公益園遊會，才想出親自動手作手工饅頭來義賣，就是希望幫助植物人籌湊經費。

日寶醫療器材行老闆娘陳玫秀也指出，雖然揉麵手作饅頭的過程很辛苦，但想到全家人可一起做好事，來幫助植物人，他們都覺得很幸福，希望能將這份幸福與好朋友分享，同時替植物人盡一份心力。

創世草屯院曾香潓院長表示，很感謝李老闆夫婦願在百忙中手做饅頭義賣助植物人。曾院長說，27日將在中興新村舉辦的園遊會，攤位募集不易，目標50攤目前僅有17攤，希望各界都能共同響應，或到場捐出當日所得，甚至認購園遊券，幫忙植物人，一起舞動植物人的生命。

(中時)