金城武、周冬雨《喜歡你》愛情毒舌語錄，「特別醜起碼很特別，像你這種一般醜的就很一般」
男神金城武與金馬影后周冬雨主演的《喜歡你》，特映場反應熱烈，觀眾對片中的經典毒蛇對白印象深刻，片商順勢推出臉書專用圖，在網路出現瘋轉熱潮。
男神金城武與影后周冬雨首度合作《喜歡你》，天真萌妹戀上霸道總裁，上演一段動人的浪漫情緣。顧勝男（周冬雨飾）是酒店餐廳「千年二廚」，性格迷糊且邋遢又莽撞，原本與酒店總經理程子謙（楊祐寧飾）秘密戀愛，沒想到酒店面臨倒閉成為財團收購目標，程子謙又提出分手，顧勝男面臨失去愛情與工作的雙重危機；路晉（金城武飾）是國際酒店財團總裁，毒舌且個性自大挑剔，秘密考察酒店大失所望，卻意外被勝男臨場救援的美食所打動。兩人不打不相識，自此展開雞飛狗跳的美食龍鳳鬥…
《喜歡你》愛情毒舌語錄
◎特別醜起碼很特別
像你這種一般醜的就很一般
◎我喜歡吃你的菜
但你不是我的菜
◎火鍋是情色食物排行榜冠軍
兩個人要交換口水、臉紅耳赤又唇乾舌燥
◎我沒有職位要給你
但我身邊有個位置給你
◎反正這個世界上
沒有誰能夠一直陪著誰
我也不太需要
◎我根本沒有辦法選擇喜不喜歡你
那就是說你喜歡我對不對
◎傷心沒關係
傷到胃就不好了
◎視食物者為俊傑
※來源：甲上
(雜誌精選)
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