籃球》世界盃男籃資格賽 中華首役主場戰澳洲

劉錚領軍的中華男籃在世界盃亞大區資格賽首役碰上澳洲。(報系資料照)

年底即將登場的世界盃男籃亞太區資格賽，隨著抽籤分組出爐，中華隊賽程也全數公布，首役將於11月24日在自家主場進行，對手將是世界第10澳洲，中華籃協預計場地在新莊體育館與世大運籃球和平館當中「二選一」！

中華隊在世界盃男籃亞太區資格賽將有6場比賽，除了11月24日主場遭遇澳洲，11月27日客場遭遇菲律賓，接著明年2月22日客場對日本、2月25日客場對澳洲、6月29日主場對菲律賓、7月2日主場對日本。

這代表第15季，也就下個SBL球季，勢必延到12月才能開打，中華籃協秘書長李一中說：「SBL應該最快會在12月2日開打，至於首場世界盃亞太區資格賽場地，目前仍以新莊與和平館為主，台北小巨蛋因場租問題暫不考慮。」

不過11月24日正值NBA下個球季進行期間，包含波格特、米爾斯、戴拉維多瓦等澳洲籍NBA球星，應該不太可能來台出賽，可是澳洲就算派出二軍來台，實力仍然空前堅強，中華男籃想要取勝的難度很高。

中華男籃接下來行程滿檔，先於5月27日跟中華世大運代表隊在新竹進行菁英對抗賽，然後6月2日前往日本打亞洲盃東亞資格賽、6月11日在彰化打傳承經典賽、7月打瓊斯盃、8月有亞洲盃，最後11月打世界盃資格賽。

(中時電子報)