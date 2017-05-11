2017以色列小姐出爐 由21歲前陸軍醫官拉比獲得

2017年以色列小姐出爐！由21歲的模特拉比獲勝。（圖/以色列小姐官網）

據以色列時報（Times of Israel）報導，日前順利落幕的2017年以色列小姐（Miss Israel）大賽中，來自耶路撒冷（Jerusalem）的21歲前陸軍醫官羅婷拉比（Rotem Rabi）擊敗其他15名佳麗，成功奪下后冠，她將代表以色列，出席第67屆的海南三亞世界小姐（Miss World 2017）大賽。今年的選拔方式，也是首次採計網路投票，拉比因為擁有陸軍服役的背景，在投票中獲得眾多軍人的支持，也讓這位模特的Instagram粉絲瞬間爆增至1.4萬人。

二戰後建國的以色列，因為擁有來自全球各地的猶太移民，讓當地的膚色、相貌都呈現多元的發展。以色列從1950年開始舉辦選美大賽，獲勝者將代表以色列前往國際三大賽事角逐更高的榮譽，雖不如委內瑞拉等中南美洲國家是后冠常勝軍，但以色列小姐仍曾在1953, 1968, 1992, 1996-1998等年份獲得世界小姐的殊榮，以及1963年的國際小姐后冠。以色列小姐的參賽規定為：必須是以國公民、年齡介於17至23歲、身高至少170公分以上，並且必須是未婚且無子女的狀態。

獲得2017年后冠的拉比在泳裝比賽的照片。（圖/以色列小姐官網）

新科以色列小姐拉比的比賽照片。（圖/以色列小姐大賽官網）

2017年以色列小姐泳裝定裝照。（圖/以色列小姐大賽官網）

Miss Israel 2017 Crowning 1080HD (Finale 9/05/17)

奪得后冠的拉比，除了曾是以色列國防軍（IDF）的軍醫，在擔任模特之際，目前也在申請加入以色列警方的調查部門，立志要成為一名打擊犯罪的警察。她將出賽今年冬季在三亞舉辦的世界小姐大賽，而第二名的艾達（Adar Gandelsman）則將代表以色列前往環球小姐（Miss Universe 2017）的比賽，和拉比一樣與各國佳麗角逐后冠。

(中時電子報)