中市府再開辦外埔、清水2處失智日照中心

台中市議員翁美春（中）、邱素貞（左）與謝明源（右）關切失智照護問題，台灣照顧服務才剛起步，希望市府提供最好的協助。（盧金足攝）

台中市議員謝明源建議將敬老愛心卡的使用範圍，擴及敬老愛心計程車的搭乘，讓身障者與高齡者多一種交通工具可以選擇。（盧金足攝）

減輕失智長輩照顧壓力，台中市政府推動「托老一條龍」政策，建立諮詢服務、長期照顧中心、日間照護中心、居家護理、養護及護理機構等；目前失智日照中心包括西區甘霖、沙鹿光田2處，今年下半年將再開辦外埔、清水2處，后里區的日照中心則預計107年8月設立，衛生局也向中央爭取失智社區服務據點約24處，逐步完善長照及老人照護。

市議員翁美春、邱素貞今天（11日）業務質詢指出，目前全國失智人口約有26萬人，全市約有3萬人，台灣社會近年慢慢了解失智症，而照顧服務則才剛起步，希望市府提供最好的協助。

社會局長呂建德指出，失智症為不可逆的疾病，為完善長照及老人照護，市府推動「托老一條龍」政策，建立諮詢服務、長期照顧中心、日間照護中心、居家護理、養護及護理機構、老年精神科病房等，為深入社區，市府成立6處「瑞智長者社區支援中心」，而據點可以是商家、里辦公處、據點、廟宇等。

他強調，社區支援中心可就近提供家屬失智症的相關訊息，並作為患者的暫時休憩點，進而轉介求助的長者，一旦發現有失智或是疑似的長者，每月至少訪視一次，以建立失智照護的正常的觀念。

另外，老人失智症團體家屋目前全國有7處，中市就有2處，市府將持續媒合有意願的民間單位設立，失智日照中心部分，目前已有西區甘霖、沙鹿光田2處，今年下半年將再開辦外埔、清水2處，后里區的日照中心也預計107年8月設立，衛生局目前也積極向中央申請24處失智社區服務據點，全力提供協助。

此外，市議員謝明源也提到，社會局針對視覺障礙者提供搭計程車費用補助，值得肯定，目前台中市的身障人口數約12萬餘人，除了視覺障礙者，還包括肢體障礙者，為鼓勵身障者與高齡者與外界互動，希望再不增加政府財政負擔下，將敬老愛心卡的使用範圍，擴及敬老愛心計程車的搭乘，讓身障者與高齡者多一種交通工具可以選擇。

對此，呂建德回應指出，市府為方便身心障礙者外出行動，推出「復康巴士」免費接送，目前約有200多台，民眾使用相當踴躍，他也認同議員所提建議，未來市府將納入研議。

(中時)