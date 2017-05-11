188公斤媽3個月甩30公斤過母親節
35歲媽媽「小芬」有病態性肥胖病史，171公分高的她體重飆到188公斤，造成膝關節退化難行、高血壓、糖尿病，不得已而求醫，今年2月經高醫體重管理中心主治醫師張博智施以胃繞道手術，術後合併調整飲食方式，至今3個月減重30公斤，她在母親節前夕接受兒女獻花，兒女期盼「媽媽變瘦變健康」。
住屏東縣獅子鄉的「小芬」說，她從小就胖的兄弟姊妹都胖，但沒有她這麼胖，她念小6體重80多公斤，曾經6年內增加50多公斤，21歲生大女兒時體重已飆到130公斤，生完3個孩子，體重更是飆到最高點的188公斤。
去年8月，她雙膝疼痛難行、痛風、高血壓等毛病，走個50公尺就喘到不行而求醫；張博智說，小芬的身體質量指數（BMI）高達63，超出標準的24很多，已是所謂「超級超級肥胖」。
小芬說，以前在餐廳工作，工作忙而吃飯特別快，一個便當5分鐘就解決了，加上胃口很好，什麼都吃，很少運動，而不斷的發胖，但她感覺「好像沒有吃的特別多」。
她今天由兒女及老公陪同出席高醫減重中心的宣導會，兒女獻花祝媽媽母親節快樂；老公說，老婆經常吃個不停，鹽酥雞、油炸、零食都不禁忌，晚上還吃宵夜。
小芬經胃繞道手術後，在營養師的專業指導下，採取高蛋白均衡飲食，合併調整進食方式，以細嚼慢嚥、少量多餐，同時按時補充綜合維生素和鐵劑，及走路運動，達成體重管理，至今已減重30公斤，她的目標是瘦到100公斤。
張博智說，身體質量指數(BMI)超過37或超過32且合併二型糖尿病，或兩個以上由肥胖所產生的合併症，就屬於「病態性肥胖」，適合做減重手術；微創減重手術在台灣已相當純熟，每年都有超過2000例，高醫去年8月至今做了21例，都是逾百公斤以上，平均年齡35歲。
(中時)
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