幸福住宅不幸福？台東議員建議貸款額度提高
「幸福住宅不幸福？」，台東縣政府推出平價幸福住宅，立意良好，但是議員洪宗楷、林參天與林琮翰11日質詢時指出，戶年收入在55萬元以下的申購戶，根本無力繳50萬到100萬元的自備款，希望縣府與銀行協商，提供更優惠貸款內容。
台東縣政府推出平價幸福住宅政策，300戶新屋中，目前已有182位民眾選屋；縣議員洪宗楷表示，目前民眾詢問到的貸款額度約6成，以最便宜的20坪約230萬元來算，自備款就要繳69萬元，民眾根本拿不出來，建議貸款成數提高到9成。
林琮翰也指出，根據申購規定，家戶年所得不得超過55萬元，民眾怎麼可能1次拿出50萬到100萬元的自備款？縣府應協助民眾取得更優惠方案。
建設處長吳慶榮表示，目前正在擬訂契約，民眾同意後再簽約、並繳交10萬元保證金，至於自備款，則為與銀行貸款後所餘部分，目前朝分期繳納規畫，但必須在交屋前繳完。
財政及經濟發展處長盧協昌指出，因個人信用狀況不同，民眾可先與銀行協商、或採用首購或青年購屋優惠利率，將來也可推派代表、再與銀行協商，預計利率可在2％以內，貸款額度可到7、8成。
(中時)
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