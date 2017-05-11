46歲張庭懷第三胎？ 寬鬆裙遮肚飄孕味
藝人張庭和林瑞陽是演藝圈中人人稱羨的夫妻檔，婚後育有一子一女，現定居於大陸，日前他們全家人現身機場準備出遊，而張庭一身寬鬆打扮，引來外界猜測是否懷上第三胎。
照片中，張庭和林瑞陽帶著一對兒女到機場，林瑞陽抱起女兒，兒子則由張庭牽著，互動畫面看來十分溫馨，另外，夫妻倆走在路上還是手牽緊緊，結婚多年感情依舊甜蜜。而張庭身穿一件寬鬆深藍色長裙搭配白外套，看得出仍擁有纖細身材，但這身打扮被指飄出幾分孕味，頗有孕婦的感覺。
不過，張庭稍早在微博曬出夫妻倆今參加兒子運動會的照片，她身穿貼身白T和牛仔褲，看不出有小腹微凸的現象，看來「孕味照」應只是拍攝角度的問題。
(中時電子報)
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