勇敢踏出舒適圈，探索未知的角落！6招學會享受美好的獨自旅行

《VOGUE雜誌》提供。

兩個人的旅行固然很好，但有時候若能一個人勇敢踏出舒適圈，拋開生活中的瑣事，毅然決然地展開一場浪跡天涯的未知旅行，想必更能讓自己脫胎換骨，成就一個全新的自己。現在就來看看該怎麼享受一個人的旅行吧！

1. 享受一個人的孤單

平時庸庸碌碌的生活，讓人很少有機會可以享受與自己獨處的時光，當你踏上一個人的旅行後才會發現，原來過去從沒傾聽過自己內心的聲音，像是過去的自己可能害怕一個人吃飯看電影，當你展開一個人的旅行後就會發現，這些生活瑣事根本只是再簡單不過的小事而已。

2. 拋開時間的束縛

少了旅伴，好像就沒有什麼地方非去不可，沒有什麼東西非買不可，即使是錯過了訂好的車班時間，也可以悠哉地等候下一班車到來，即使是不小心迷了路，也可以自在地到處逛逛。

3. 學會感受

若跟著旅伴一起旅行，就必須時時刻刻關心對方的心情與感受，有時還要互相磨合、妥協，但是當你只有一個人的時候，你可以把原本與他人互動的時間都留給自己，盡情享受沿途的風光明媚，同時也能用心感受自己的內心。

4. 忠於自己的內心

一輩子的時間說長不長，說短不短，若有機會一個人旅行，你就不需要武裝自己平時堅強的樣子，如果累了就喘口氣，如果感傷了就大哭一場，如果餓了就盡情大吃，如果想放縱，夜晚就小酌一番。對自己，不需要逞強，只要放肆地任性到底。

5. 發掘不一樣的自己

有人說過：「旅行的時候可以找到自己。」因為有些人在生活中與旅行時，會是截然不同的兩個人，也許平常你善於社交，旅行時卻能獨自在海邊放空一整天；也許平常你很文靜，旅行時卻能與來自世界各地的背包客打成一片。因為人本來就有很多未開發的潛能，若沒嘗試過，怎麼知道自己不可能做到？

6. 讓自己成長

旅行時最重要的就是學會照顧好自己，因為這個世界上，沒有人必須永遠守護著你，當你遇到生命中的高低起伏，只有自己可以永遠陪著你度過，唯有展開一場一個人的旅行，你才會發現原來自己比想像中堅強，唯有身旁沒有另一個人陪著你的時候，你才會真正長大。

※來源：易遊網, TPG

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