台企聯十周年 陸委會：勿成為陸方脅迫政治表態的管道

陸委會副主委兼發言人邱垂正11日呼籲，台企聯不要成為陸方脅迫台商政治表態的管道。(圖/陳君碩)

大陸台商組織台企聯十周年大會將於本月23日舉行，大陸全國政協主席俞正聲將於24日會見台商，陸委會11日對此呼籲，希望台企聯的作為應符合其成立宗旨，考量台商整體意見，「不要成為陸方脅迫台商政治表態的管道」。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）23日將在北京舉辦10周年慶，台企聯也發函邀請中共總書記習近平出席。有媒體報導，對台企聯邀請，習近平屆時將以回信方式祝賀。

陸委會發言人邱垂正11日對此表示，台企聯是中國大陸成立的民間團體，成立宗旨是為會員和台資企業服務，增強會員間聯誼以及會員與政府部門間聯繫，維護會員合法權益，推動兩岸經濟交流與合作，促進兩岸關係和平發展。邱垂正表示，希望台企聯的作為應符合其成立宗旨，考量台商整體意見，「不要成為陸方脅迫台商政治表態的管道」。

對於大陸近來表態願意研議惠及台商的相關政策，如台商民營銀行等，陸委會表示，如果對台商經營有利，且未違反我方政策法令，政府不反對，「但希望大陸不要有政治考量，不要口惠而實不至。」

(旺報)