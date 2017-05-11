母親節前夕 春暉志工幫毒少年走出獲表揚

陳杏莉幫助青少年遠離毒品，找回自我，獲得表揚。（圖/林雅惠）

毒品藥物濫用年齡層持續探底，更入侵校園，母親節前夕，來自各縣市的春暉志工11日齊集正修科技大學，接受頒獎表揚，陳杏莉、莊素珍等多名春暉志工長期陪伴用藥少年走過人生黑暗期，貢獻良多，獲頒獎表揚。

本次獲獎的春暉志工分別為陳杏莉、莊素珍、歐秋琴、王圓圓、夏國華、陳麗淑、張素茹、蔡守蘋、蕭華珍。

值得一提的是，教育部台南市聯絡處春暉認輔志工陳杏莉有感於現今藥物濫用，嚴重危害青少年身心，2年前投入春暉志工行列，關懷更多邊緣學生，幫助他們找回自我。

陳杏莉說，令她印象深刻的一名王姓青少年，15歲開始用藥被學校退學、父母放棄，輾轉到她們學校由她輔導，看到他時，雙眼黑眼圈、不時流口水，甚至會扯頭髮，且極力抗拒她，回嗆不用妳來管，反正我就是這樣，頂多被抓去關，但她仍不放棄，循循善誘最後得到孩子信任。

王姓少年戒藥期間變得很胖，陳杏莉便陪著他運動減肥，從旁得知他想交女朋友，於是鼓勵他努力去追求，並順利找到工作，王姓少年賺錢後說，19年來都沒送過媽媽禮物，今年母親節決定送給媽媽一份母親節禮物，令陳杏莉聽了，感到相當溫馨。

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(中時)