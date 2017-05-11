郭泰源現身新莊棒球場 氣色不錯不忘關心球員

郭泰源今現身新莊棒球場，與富邦悍將球員聊天。(周鎮宇攝)

郭泰源今現身新莊棒球場，富邦悍將投手倪福德上前擁抱。(周鎮宇攝)

今年經典賽中華隊總教練郭泰源，昨日傳出4月因咽喉癌開刀，準備進行化療，身為富邦悍將球團顧問的郭總，今現身新莊棒球場，也與富邦的經典賽球員聊天，感覺氣色不錯。

郭總今來到新莊棒球場，並在賽前來到富邦悍將休息室，除了跟教練團打招呼外，也不忘關心經典賽球員，包含高國輝之前的手傷狀況，以及許多球員的狀態，郭總也表示，自己身體ok，才會來到球場，謝謝大家關心

(中時電子報)