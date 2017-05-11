音樂愛情電影《為妳唱的歌》，雷恩葛斯林、魯妮瑪拉共譜浪漫戀曲

《VOGUE雜誌》提供。

繼《越來樂愛你》後，Ryan Gosling雷恩葛斯林又有另一部音樂愛情電影《為妳唱的歌Song to Song》，他在片中與Rooney Mara魯妮瑪拉共譜戀曲，Michael Fassbender麥克法斯賓達與Natalie Portman娜塔莉波曼的激情也是一大亮點。雷恩葛斯林更再度為此片大展歌喉，魯妮瑪拉也為戲狂練吉他，在戲中登台表現她rocker功力。

由Terrence Malick泰倫斯馬利克執導的《為妳唱的歌》，劇情描述年輕女孩菲(魯妮瑪拉飾)在音樂聖地遇見了創作人BV(雷恩葛斯林飾)，浪漫的火花讓兩人陷入熱戀。狂放不羈的王牌製作人庫克(麥克法斯賓達飾)掌控著音樂圈人脈，他究竟在戀人間扮演了什麼角色？女服務生(娜塔莉波曼飾)的激情挑逗，也將理不清的關係帶來了更多衝突和渴望。他們愛得隨心所欲，交錯糾纏在搖滾與迷幻的音樂季，譜出心池蕩漾的愛情戀曲。

該片攝影師是以《地心引力》、《鳥人》、《神鬼獵人》連獲3座奧斯卡金獎的Emmanuel Lubezki艾曼紐盧貝茲基，電影在世界知名搖滾聖地德州奧斯汀極限音樂節(Austin City Limits Music Festival)現場取景，除了唯美捕捉當下搖滾巨星high翻全場的實況，也用穿梭式的影像鏡頭，結合音樂的感染力，讓觀眾與主角們迷醉在搖滾樂的瘋狂不羈。經典搖滾樂團嗆紅辣椒、伊吉帕普、傳奇龐克教母派蒂史密斯(Patti Smith)、性手槍樂團主唱約翰萊登(John Lydon)、超人氣搖滾天團芙羅倫斯與核心(Florence and the Machine)、黑唇(The Black Lips)、瑞典創作才女莉綺李(Lykke Li)等助陣演出。

※來源：東昊

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