吳敦義：堅持九二共識 中國國民黨絕不改名

國民黨主席選戰520即將登場，前副總統吳敦義11日下午召開記者會對外發布聲明，提出三大立場，第一、中國國民黨絕不該改名的立場不會改變；第二、中華民國對兩岸的立場，「九二共識、一中各表」從未改變；第三、堅決反對台獨的立場始終堅定，從未改變。

吳敦義表示，中華民國是個自由社會，言論自由是人民的基本權利。有人主張統、有人主張獨，都是言論自由範圍，「統獨意見不一樣，不代表我們就是敵人。不用霸凌與羞辱的方式，對待不同的意見，才是自由社會公民的基本素養。」

另外，吳敦義也表示，「居住自由也是重要的基本人權。所以選擇住在大陸或住在台灣都是自由的權利，都應受到尊重。」

先前吳敦義接受媒體專訪提到，「你在中華民國境內，你假如想被統，你今天就可以實現了，你就到福州去住，你就回上海去住，你就被統了，你何必拖累2300多萬同胞？」在網路上被曲解成「誰主張統一，就回大陸去住」，吳敦義特別在競選總部召開臨時記者會，表示這是斷章取義的說法，絕非事實。

吳敦義也表示，現階段在台灣，談統或獨都不合適，但他沒有表示「主張統的就到大陸去居住」，「怎麼被誤導成這樣」。

(旺報)