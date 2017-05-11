議員暗指林全也是狼師 賴清德動怒：可恥

台南市議員王家貞（右）為了質詢「狼師」議題，11日在議室廳與台南市長賴清德（左）發生激烈口角。（黃文博翻攝）

台南市議員王家貞，拿照行政院長林全和政務委員林萬億的照片，質詢「狼師」議題。（黃文博攝）

為了女作家林奕含自殺案議題，臺南市議會11日爆發市議員王家貞與市長賴清德互罵「可恥！」的案外案，王家貞在總質詢時，拿出行政院長林全及政務委員林萬億的海報，暗指2人也是「狼師」，賴清德當場動怒痛批王家貞「可恥！」、「為加害者開脫！」王也回批「你才可恥！」

王家貞在11日上午在總質詢中，透過錄音獨白的方式，說明林奕含輕生案，彰顯出學生性自主安全的議題，不過獨白內容，有提到「幾個綠色大咖多麼擲地有聲敢做敢當的揭露誰是狼」、「這把火回頭燒到了賴皇帝！」

王家貞錄音獨白後，在進行總質詢時，更拿出行政院長林全、政務委員林萬億的海報，由於2人都有師生戀議題，因此，當王在詢問「誰是狼師？」時，賴清德起身就回批，「你把錄影帶調出來聽聽看」、「你的用意是什麼大家都聽得出來，可恥！」、「你用林全和林萬億來替加害者開脫」、「我跟你講，你還敢自稱俠女！」

賴愈講愈氣，坐下來時還補上一句，「你應該感到可恥！」、「今天想不到，我竟然在這邊批判臺南市議員為加害者開脫，可恥！」

王家貞也當場回嗆「閉嘴！」、「你才可恥！」她更強調說，「今天臺灣是沒有法律的地方嗎？」更補嗆一句，「你們上樑不正下樑歪，多少男性朋友以為自己可以三妻四妾」，賴不甘示弱回嗆，「你不要再轉灣了！」王反批，「你才是最擅長轉彎的政府！」、「你不要惱羞成怒！」，雙方一來一往，讓議室議氣氛一時凝重。

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