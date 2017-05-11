控李承龍鬧場228新書發表 法官裁定不罰

中研院近代史研究所副研究員陳儀深，今年228前夕，舉行「二二八事件」新書發表會，現場有民眾對228事件的真相意見不同，鬧場嗆聲上演全武行，警方到場制止後，將最近在烏山頭水庫，對日本技師八田與一銅像「斷頭」的前台北市議員李承龍等人，依違反社會秩序維護法，函送台北簡易庭裁罰。法官審理後，認定李承龍等4人並無藉端滋擾的行為，裁定不罰。

228事件今年屆滿70周年，陳儀深今年2月27日，在台大校友會館舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會。結果現場一群自稱是「台灣人民抗日協會」的成員前往嗆聲。與會出席的政大台史所教授薛化元現場發言時，有抗議男子高喊，受害者都得到賠償，民進黨卻還在消費228事件；還有男子衝上台前，痛罵出席活動的黨產會主委顧立雄是「最壞的壞蛋」。

新書發表現場旋即陷入混亂，反對民眾和支持者互相叫罵，結果變成「全武行」扭打成一團，還有人將新書撕毀，更有反對者怒斥陳儀深等人是「日本狗」，警察到場處理後，衝突才平息下來。

事後警方認定李承龍等6人，在公眾得出入的場所，以撒紙張、呼口號方式藉端滋擾陳儀深的新書發表會現場，違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾公眾得出入之場所」規定，移送台北簡易庭裁罰。

法官審理後，認為依筆錄、現場蒐證光碟及照片，認定李承龍等4人並沒有藉端滋擾的行為，裁定不罰。但林姓、朱姓民眾藉端滋擾公眾得出入的場所，各處罰鍰3000元。本案可抗告。

(中時)