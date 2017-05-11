金包里二媽回娘家 3000人行腳護持
全台最大潮退祭典「金包里二媽回娘家」今（11）日上午盛大舉行，來自各地3000多名信徒護持媽祖，從金山一路行腳到野柳海蝕洞參拜。新北市政府沿途準備地方美食讓信眾補充體力，將超過200年歷史的媽祖繞境打造成五星級盛會。
金包里慈護宮為北海岸超過200年歷史的媽祖廟，金包里慈護宮董事長游忠義指出，清朝嘉慶年間有漁船出海迷航，依循遠方紅光在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖神像，得以脫險；自此每年農曆4月16日海蝕洞潮退現出海面時，慈護宮舉辦「二媽回娘家」繞境活動，感念媽祖恩德。
新北市長朱立倫今天上午前往慈護宮參拜、點燃起馬炮，並為二媽神轎扶鑾起駕，朱立倫表示，祈求媽祖保佑全台風調雨順、國泰民安，也希望更多人能認識媽祖宗教文化的特殊意義，讓傳統的在地文化能向下扎根、永續傳承。
慈護宮出動神將班一路護送二媽回娘家，還有大甲鎮瀾宮、北港朝天宮及土庫順天宮等外縣市共50間宮廟共襄盛舉，參加繞境行腳信眾超過3000人，場面壯觀盛大。
下午1時許信眾將媽祖送進海蝕洞，進行安座祈福儀式後，再起駕返回慈護宮，從金山至野柳來回共14公里，展現信眾虔誠。
(中時)
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