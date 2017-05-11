台中街頭藝人甄選報名 至6月9日止
讓不少有好技藝民眾引頸期盼多時的台中市街頭藝人徵選，即日起報名至6月9日截止，6月24至25兩天將在台中公園進行甄選，通過甄選者可取得市府核發之「台中市街頭藝人證」，憑證可於市內開放展演場所申請展演，一展表演夢。
街頭藝人甄選活動啟動記者會，今天上午在市府舉行，由「FOCA福爾摩沙馬戲團」經其秀揭開序幕，其團員有多位皆來自街頭，擁有街頭藝人證照，表演實力堅強，每次演出都讓現場的觀眾驚呼連連。
文化局長王志誠表示，街頭藝人甄選每年都獲得熱烈迴響，去年有1264組報名，通過率約5成；通過甄選者由文化局核發「台中市街頭藝人證」，有效期限為2年；目前街頭藝人有效證照者達1860組，開放展演場所有92處。
報名街頭藝人不限個人或團體，甄選項目包括表演藝術類、視覺藝術類和創意工藝類。審查項目包括：技藝性、創意性、適切性、互動性等四項，由審查委員現場評選，每位委員的4項中通過3項，即代表甄選者過關，身障者的「互動性」審查項目一律合格；達該組出席委員總數二分之一以上同意過關，甄選者即通過審查。
文化局提醒，為落實動物保護及預防禽流感，今年特別新增所有展演不得使用動物，另外也不得涉及宗教、政治或有害公序良俗等議題。
(中時)
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