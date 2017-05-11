華山造橋站5週年 幼童開心陪長輩過節

家住造橋鄉豐湖村的百歲人瑞鍾阿嬤沒有子女，因年紀大，很少有外出機會，華山基金會造橋愛心天使站今年成立5周年，天使站在母親節前夕邀請鍾阿嬤參與活動，跟幼兒園幼童一起用黏土製作彩色福粽，歡度不一樣的母親節。

造橋國小附設幼兒園幼童帶來歡樂舞蹈，和長輩們動手用黏土製作彩色粽子，提前慶祝母親節跟端午佳節，幼兒園幼童為百歲人瑞鍾阿嬤按摩、聊天，老寶貝們開心不已。

造橋天使站也邀請鄰近育達科技大學師生帶來上菜秀，為長輩按摩頭頸紓壓、義剪，提供場地與餐點的烤雞餐廳老闆看到長輩們吃得高興，露出開心笑容，「一切努力都值得！」

華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，端午節將至，基金會將募集700份端午關懷禮，在佳節前將粽子、沖泡飲品和生活用品等送到長輩家，希望透過活動拋磚引玉，讓更多企業加入愛老人活動，以行動支持守護老寶貝。

華山基金會在苗栗地區服務遍及17個鄉鎮，服務約900名弱勢長輩，服務經費尚有不足，期盼愛心人士能伸出援手，每月捐贈1250元守護一名長輩。

(中時)