華山造橋站5週年 幼童開心陪長輩過節
家住造橋鄉豐湖村的百歲人瑞鍾阿嬤沒有子女，因年紀大，很少有外出機會，華山基金會造橋愛心天使站今年成立5周年，天使站在母親節前夕邀請鍾阿嬤參與活動，跟幼兒園幼童一起用黏土製作彩色福粽，歡度不一樣的母親節。
造橋國小附設幼兒園幼童帶來歡樂舞蹈，和長輩們動手用黏土製作彩色粽子，提前慶祝母親節跟端午佳節，幼兒園幼童為百歲人瑞鍾阿嬤按摩、聊天，老寶貝們開心不已。
造橋天使站也邀請鄰近育達科技大學師生帶來上菜秀，為長輩按摩頭頸紓壓、義剪，提供場地與餐點的烤雞餐廳老闆看到長輩們吃得高興，露出開心笑容，「一切努力都值得！」
華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，端午節將至，基金會將募集700份端午關懷禮，在佳節前將粽子、沖泡飲品和生活用品等送到長輩家，希望透過活動拋磚引玉，讓更多企業加入愛老人活動，以行動支持守護老寶貝。
華山基金會在苗栗地區服務遍及17個鄉鎮，服務約900名弱勢長輩，服務經費尚有不足，期盼愛心人士能伸出援手，每月捐贈1250元守護一名長輩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。