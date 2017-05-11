老人健保補助排富，中市府：兼具效率與公平投入社福資源

台中市議員賴義鍠關切老人健保補助費，市府強調今年起採取排富措施，省下經費用在增加老人共餐據點、老人送餐服務等7大服務方案。（盧金足攝）

社會局長呂建德強調，「自助、人助、互助」是社會保險的基本精神，民眾每一分納稅錢都要用在刀口上。（盧金足攝）

台中市政府檢討老人健保補助的效率性與公平性，今年起採取排富措施，限縮補助對象為65歲以上低收及中低收長輩，因此省下的經費則用在增加老人共餐據點、老人送餐服務等7大服務方案，同時改善居家服務員勞動條件，希望讓全體長輩獲得更多的社會福利。

市議會今天進行民政業務質詢，市議員賴義鍠、李榮鴻、邱素貞、張廖乃綸、蕭隆澤、陳清龍等人關心老人健保費補助調整的問題。

邱素貞指出，中市老年人口每年以1.5萬人速度增加，到今年3月底止已有30萬7000多人，因此社會局今年起調整老人健保補助對象，但此問題受到地方關切，希望社會局詳細說明。

社會局長呂建德表示，台中市過去的老人健保費補助政策，只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5%以下可獲得補助。然而，目前30萬老年人口中，高達18萬人獲得補助，比例超過60%；其中近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，年利息所得超過5萬元，排富效果已失靈。

尤其，台中市老人健保補助經費從102月開辦時4.5億元，去年大幅成長至目前的11.4億元，再持續下去，財政就會出現問題。在資源有限的情形下勢必要調整，僅限幫助真正需要援助的1萬2000名低收及中低收老人，讓全民健保回歸社會保險的意義，並使福利政策永續化，這才是民眾之福。

呂建德強調，「自助、人助、互助」是社會保險的基本精神，民眾每一分納稅錢都要用在刀口上，節省下來的經費市府會投入老人共餐、長青學苑、老人乘車補助、老人裝置活動假牙補助、長期照顧服務、建置老人送餐中心及增加居服人力等7大老人服務項目。

而為避免因政策調整過程中，導致不符社會救助體系資格的長輩陷入困境，市府也會協助弱勢民眾經濟及醫療保障，可透過台中市各區家庭福利服務中心，由社工提供專業的支持及媒合社會救助金，或民間慈善團體予以提供必要的經濟協助措施；另健保署也有多項措施，針對無力繳納健保費者，不因沒繳健保費而影響就醫權利。

另外，社會局指出，自前年推動托老一條龍至今年長照2.0上路，增加許多的照顧服務，其中長照從8項服務增加為17項，新的照顧服務需要讓長輩了解，並針對不同區說明可用照顧資源，分區做老人福利的宣導，並非專門宣導老人健保費調整。

陳清龍則建議調整老人健保排富後省下的資源，應用在增加身心障礙看護補助等方面；呂建德表示，市府已逐步進行改革中。

為了解台中市民對市府推動老人福利服務滿意程度，台中市政府研考會於4月25日至28日進行民意調查，邱素貞議員關心此次民調對象以什麼為抽樣母體及調查狀況？

研考會主委柳嘉峰指出，此次民意調查由市府研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1248份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.73%。

柳嘉峰表示，結果顯示有7成4的民眾對市府提供的老人福利感到滿意，更有8成5的受訪市民肯定整合健康、亞健康及失能老人服務的「托老一條龍」政策，還有高達9成3贊同市府將長照資源加入「預防照顧」規劃，從老人健康時就投入關懷照護，減少日後醫療及照護支出。

(中時)