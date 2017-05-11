基隆議長親帶隊 考察老舊瓦斯管線與危樓
由於先前瓦斯氣爆事件頻傳，基隆市議會今(11)日由議長宋瑋莉帶隊先後前往欣隆天然氣公司、仁愛之家進行市政考察，對於天然氣管線、配氣站以及遠端監控安全機制等進行勘查，也向仁愛之家對於舊危樓處置表達關切。
欣隆工務部經理彭冠彰指出，先前媒體所報導的八堵儲氣槽已於99年停用、106年報請核准廢用，未來將視八堵供管中心改建進度適時實施排氣、儲槽挖除作業。
彭冠彰表示，管槽在停用時就已將進氣管線切斷並以盲板封死，目前雖無危安疑慮但仍會每週派員定期檢查測漏以確保安全無虞，同時維持24小時三班輪值監控，某週刊所報導因一例一休實施人員精簡實屬誤會。
不過，還是有議員對於八堵儲氣槽的安全性感到憂心，並指出儲氣槽緊鄰著八堵變電所，擔心若是有地震等天然災害導致氣爆時，會波及變電所造成更大的災害，目前僅以遠端監控的方式，萬一有緊急狀況發生時如何因應？技術人員能在多短時間內趕到現場處理？
另有議員認為，許多巷道內的瓦斯管線都以膠帶隨便黏一黏，原本這應該只是緊急處置的方式，卻有許多管線已經維持多年沒有更換，希望欣隆公司注意這種情況並確認其安全性。
至於仁愛之家，社會處長吳挺峰表示，因房舍老舊甚至部分已成危樓，收容人數由早期的414名逐年減少到106年的73名，因此市府編列經費就屋齡較新的仁德樓進行修繕，待完工後將全數院民集中入住仁德樓，再開始拆除明德、培德、崇德等危樓。
議長宋瑋莉表示，仁愛之家現有的屋舍十分老舊且結構體都明顯有損壞的情況，讓人相當擔心院民居住的安全問題，希望社會處盡量與院民好好溝通，並對長者們的需求多給予關懷與關心。
(中時)
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