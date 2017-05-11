為植物人點燈祈福 母親節的願望

給有植物人家庭的媽媽們加油打氣，命理老師李玫萱（右四）今（11）日與志工媽媽們，到創世基金會植物人安養院台中分院，為植物人點燈祈福。（黃國峰攝）

命理老師李玫萱（右一）今日與志工媽媽們，一一到植物人床前，點燈祈福。（黃國峰攝）

本周末是母親節，家家戶戶慶祝母親節之際，可曾想有媽媽不能正常過母親節，在創世基金會植物人安養院裡，有的媽媽奔波往來植安院與廟宇間，祈求孩子早日康復、有的媽媽則因故成為植物人躺在安養院裡，無法陪伴孩子成長。

主持八大娛樂K台順風順水節目的李玫萱老師，為給媽媽們加油打氣，今（11）日來到創世台中院為植物人點亮健康燈祈福，並一一到植物人床前，口念道家咒語、分送平安符，期盼她們早日甦醒，再次張開雙臂擁抱孩子或回到母親的懷抱。

本身也是道家法師的命理老師李玫萱說，服務民眾過程中，常有母親為了孩子健康來找她幫忙，自己也是母親，因此更能體會那種心情，因此特地在母親節前夕舉辦點燈祈福活動，給予植物人與其家庭，繼續努力下去的勇氣與力量，又在創世工作人員的口中得知，照顧一個植物人，每月大約要台幣6萬元，這真的不是一般家庭能負擔的，所以也會舉辦義賣活動，來幫助植物人家庭，呼籲社會善心人士，有錢出錢、有力出力，未來也將於節目中號召各界響應，並動員義工媽媽們齊力送愛到創世，幫助植物人長期安養。

創世台中院陳韋龍院長表示，感謝李玫萱老師發揮大愛為院民祈福，將平安健康分享給植物人及其家屬。創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，推展植物人安養及到植物人宅服務，受景氣影響，募款不易，期盼社會大眾伸出援手，一起為弱勢家庭照顧奉獻心力，不論是捐發票、捐錢、捐時間，都需要大眾共同參與與支持，愛心專線:04-23841126分機18呂小姐。

(中時)