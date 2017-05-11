母親節員警難休假 拍短片說愛
溫馨5月天，一年一度的母親節將至，女兒們都準備母親節大餐與家人享用，但警察工作全年無休，不少警員們沒有辦法在母親節時，與家人一起度過，為了讓執勤中的警員們都能向媽媽、老婆即時表達心意，玉里警分局特地找來同仁透過鏡頭表達內心深處的感恩，並貼心製作影片，展現出鐵漢柔情的一面，也鼓勵民眾再忙也不要忘記向辛苦的母親說說內心的話。
有警員害羞的說出：「老婆辛苦了，母親節快樂」，也有剛畢業的菜鳥警員說，因為在外地上班，無法常常回家陪伴家人，透過鏡頭先預祝媽媽母親節快樂，也有害羞「憨慢供喂」的年輕警員，對著鏡頭結巴說出：「媽媽我想念妳煮的菜！」
原本給人嚴肅嚴謹的警察，展現出溫馨的一面，影片剛PO上網就吸引許多民眾按讚留言，有網友說辛苦了！謝謝你們守護治安，也希望女性員警母親節快樂。
玉里警察分局長鍾德勳表示，警察工作採輪班制、全年無休，母親節勢必有部分同仁，因執勤而無法陪伴媽媽或老婆度過，所以找來執勤員警，透過鏡頭表達對母親的愛，感謝她們的體恤與包容，也藉由此影片，讓更多民眾勇敢地向母親說「愛」，一起度過快樂的母親節。
(中時)
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