立委劉櫂豪爭取蘭嶼環島公路補助經費3億元
去年尼伯特風災重創台東，尤其蘭嶼環島公路更須盡速整修，蔡英文總統去年8月到訪蘭嶼召開座談會時，指示相關單位全力協助蘭嶼公路的復建。立委劉櫂豪積極要求公路總局補助蘭嶼環島公路改善計畫，今年終於核定總經費3.46億元。
劉櫂豪表示，去年7月尼伯特颱風重創台東，蘭嶼、綠島災情嚴重，蔡英文總統立即親自前往勘災，督促各部會全力協助災後復建。8月蔡總統再次前往蘭嶼座談，針對蘭嶼環島公路改善議題，要求中央部會盡力協助辦理。
劉櫂豪要求交通部及公路總局，盡速協助蘭嶼環島公路改善計畫，公路局與縣府協調後，循生活圈計畫提報公路局審議通過，該計畫全長38公里，總經費3.46億元，依生活圈計畫規定，中央補助3.01億元，地方款0.45億元。
(中時)
關鍵字：劉櫂豪
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