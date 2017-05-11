大客車職業駕駛人定期訓練 台東開課

台東監理站11日開始，一連2天舉辦「大客車職業駕駛人定期訓練」，由專業講師為台東的大客車職業駕駛人上課，讓駕駛們在台東就近上課、考照，免去舟車勞頓之苦。

台東監理站長周志昌表示，大客車駕駛每3年就要接受定期訓練，除了提升職業駕駛人的駕駛技術外，更重要的是要重視交通法規及駕駛素養的養成。

課程包括「新修訂交通法規介紹」、「天然災害公路運輸緊急應變要領」、「肇事預防與處理」、「駕駛人自主管理與駕駛素養提升」、「安全防衛駕駛與環保駕駛」及「運輸業大客車駕駛自主檢查與緊急應變」等，結訓後還有測驗，通過測驗才能發給合格證照。

台東鼎東客運山線營運區副總施凱嚴表示，客運司機可以留在台東上課，免除調度的困難，省下許多金錢及時間，是很貼心的安排。

(中時)