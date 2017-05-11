爭取前瞻計 朱立倫今再赴經濟部
新北市長朱立倫爭取前瞻計畫，先前已拜訪交通部、內政部後，今(11)日下午又到經濟部拜會經濟部長李世光及能源、工業、中小企業及水利等相關主管局處，除盼將地熱發電及儲能分散式能源納入前瞻計畫，也會中提及盼能協助傳產升級等問題。
雙方今日會談約1小時，朱立倫於會中提出傳統產業升級、新店溪沿岸防洪及排水、偏鄉和高地自來水供應等問題。朱立倫從新北產業問題切入，提及林口工業區開發及傳統產業升級等問題，盼中央地方能合作，解決傳統產業所面臨問題。
而前瞻計畫討論最多的能源部分，朱立倫則強調，目前新北市與經濟部能源局合作，於金山推動「地熱發電」已證實有開發潛能，應持續推動盡早實現。他也提及，新北已連續2年市全國節電冠軍，可與中央有更多合作，發展儲能系統。
另外，朱立倫也提及，經濟部針對基隆供水不足，計畫在新北興建雙溪水庫表達意見，他提及不僅環評不易通過，地方人士與環團也都反對；而要重啟深澳發電廠計畫，也可能引發排放量等問題，盼經濟部能重視。
副市長葉惠青強調，本次拜會不僅著重於前瞻計畫，也將與中央相關的業務，與新北過去經驗、民意與經濟部分享，未來相關業務也會密切合作。
(中時)
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